بركات: يجب الصبر على الفراعنة مع حسام حسن..وجلال يوجه نصيحة للتوأم

قال محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يجب الصبر على الفراعنة بعد تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

أضاف محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام حسن ينتظر دعم الجميع، دعم اتحاد الكرة موجود، ولكنه ينتظر دعم الآخرين".

وواصل: "حسام حسن لديه رصيد كبير بينه وبين الشارع المصري، الذي كان ينادي دائمًا بتعيينه مدربًا للمنتخب، وهو يتمتع بالعدالة، وسيضم اللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص المنتخب".

أضاف: "يجب الصبر على منتخب مصر، الذي قدم شكل غير جيد في بطولة كأس إفريقيا، ولا يجب أن ننتظر وجود تغيير بسرعة الصاروخ".

وأختتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر لديه مباراتين خلال شهر يونيو في تصفيات كأس العالم في غاية القوة والأهمية، لأن المنتخب سيواجه المنافس المباشر له، وهما بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

فيما شدد خالد جلال، مدرب نادي الزمالك الأسبق أنه يجب على حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر التحلي بالهدوء والتركيز فقط على الملعب فقط.

أضاف خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات حسام وإبراهيم حسن تتسم دائمًا بالروح والحماس".

وأشار: "حسام وإبراهيم حسن دائمًا يمنحان الدوافع للاعبين خصوصًا خلال تواجدهما مع الأندية الشعبية.. الحماس يأتي من أسلوب التدريب، والوحدات التدريبية العملية والنظرية".

وواصل: "تدريب الأندية يختلف عن المنتخبات، اللاعبون يتواجدون 10 أيام فقط في معسكر المنتهب، وعلى المدرب فقط نقل وجهة النظر الفنية للاعبين فقط".

وأضاف: "حسام حسن لديه الكثير من الخبرات، هو يتعرض لبعض الانتقادات بسبب بعض المواقف، وأعتقد أنه تغير كثيرًا في الموسمين الماضيين".

وأختتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "حسام حسن سيكون إضافة لمنتخب مصر، لكنه يحتاج للدعم، ونصيحتي له هو وإبراهيم أنه يجب عليهما أن تكون تصريحاتهما هادئة، وأن يكون تركيزهما على الملعب فقط، وعدم التركيز مع الانتقادات".