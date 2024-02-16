تترات رمضان 2024| أحمد شيبة يغني اللون الشعبي في "حق عرب"

يقدم الفنان أحمد شيبة التتر الدرامي لمسلسل “حق عرب”، الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

يتميز أحمد شيبة باللون الشعبي الاجتماعي وهو مايلائم أجواء مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي.

مسلسل حق عرب تدور أحداثه في إطار شعبي، من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.