إبراهيم سعيد يكشف عن اقتراب محمد عواد من منتخب مصر

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن اقتراب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد، من الانضمام لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "سعفان الصغير مدرب حراس منتخب مصر أكد لـ محمد عواد أنه سوف يتواجد خلال الفترة المقبلة ضمن صفوف المنتخب".

وأوضح: "سعفان الصغير تواصل مع محمد عواد حارس الزمالك وأكد له أنه سوف يكون ضمن صفوف منتخب مصر خلال معسكر مارس المقبل في حال حافظ على تواجده داخل فريقه بشكل أساسي".

وأضاف إبراهيم سعيد: "أرى أن الوعود خلال الفترة الحالية غير منطقية، هل في حال عدم ظهوره بأداء مميز خلال الفترة المقبلة ستقوم بضمه أيضًا؟".

وأتم: "يجب على الجهاز الفني لمنتخب مصر التأني في الاختيارات خلال الفترة القادمة، وعدم إعطاء الوعود إلا بعد النظر في مستوى جميع اللاعبين والاستقرار على الأحق بالمشاركة".