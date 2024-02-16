عاجل
بايدن ونتنياهو يبحثان صفقة تبادل الأسرى موعد تسليم شقق الإعلان الـ 14 "سكن لكل المصريين 1" بمشروع الإسكان الاجتماعى
الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تترات رمضان 2024| إليسا تضع صوتها على أحداث مسلسل "صيد العقارب"

إليسا
إليسا

تُغني الفنانة إليسا التتر الدرامي لمسلسل “صيد العقارب” للفنانة غادة عبد الرازق ، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024.

 

 

مسلسل "صيد العقارب" من  بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن،

 

كانت إليسا قد قدمت تتر مسلسل “مع سبق الإصرار” في 2012، تدور أحدات المسلسل عن المحامية فريدة الطوبجي التي تواجه مشاكل اجتماعية في حياتها وإدمان زوجها على المخدرات والمشاكل التي يخلفها موت زوجها المدمن والتي يساعدها في حلها حبيبها زياد الرفاعي والذي يتزوجها بعد ذلك لتعتقد فريدة أن معاناتها قد انتهت بعد زواجها الثاني، ولكن تتفاجئ بعد ذلك بأن زواجها الثاني هو بداية لمعاناة ومشاكل من نوع اخر ليبدأ بعدها صراع المال والانتقام.

 

 

مسلسل مع سبق الإصرار من بطولة غادة عبد الرازق، طارق لطفي، ماجد المصري، أحمد راتب، روجينا، من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.

 

مواد متعلقة

تترات رمضان 2024| حمزة نمرة يغني لمسلسل "حق عرب"

عمرو دياب يحتفل بألبوم مكانك مع جمهوره على مسرح المنارة.. غدًا

فيلم حب البنات.. قصة أغاني أحمد برادة ونجاحها الأطول من تواجده الفني

عبد الفتاح الجريني يصدر أحدث أغانيه الشتوية "على بالي"

محمد حماقي| تحضيرات استثنائية لحفل موسم الرياض.. صور

محمد منير وعمرو دياب .. 24 ساعة تجمعهما في حفلات شتاء القاهرة 2024

ديو سبب فرحتي لـ أصالة وأحمد سعد يُخرج تامر حسني من المركز الأول على يوتيوب

محمد منير من داخل بروفات حفل التجمع الخامس.. فيديو
الجريدة الورقية