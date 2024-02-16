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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تترات رمضان 2024| حمزة نمرة يغني لمسلسل "حق عرب"

بوابة الوفد الإلكترونية

للمرة الأولى يشارك الفنان حمزة نمرة في التترات الدرامية في السباق الرمضاني 2024، الذي يشارك فيه عدد من نجوم الغناء والموسيقى.

 

يغني حمزة نمرة لتتر مسلسل سر آلهي من بطولة "روجينا، أحمد مجدي، محمد ثرورت، أحمد بدير، مراد مكرم، مي سليم، محمود حجازي، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحديني، صلاح عبدالله، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

 

قصة مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

 

 

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