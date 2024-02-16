اليوم.. الأهلي والزمالك وجها لوجه في قمة دوري المحترفين لكرة اليد

تترقب جماهير كرة اليد المصرية مباراة القمة المرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة اليد.

ويسعى ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني لفريق يد الأهلي إلى استمرار الانتصارات في مباريات القمة واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد تكرار الفوز على الزمالك في آخر 3 مواجهات خلال الفترة الأخيرة.

ويتسلح ديفيد ديفيز في مواجهة الغد بكتيبة النجوم حيث يعد الفريق كامل العدد في ظل المعنويات العالية لنجوم الفريق خاصة أحمد عادل هداف بطولة أفريقيا وإبراهيم المصري نجم دفاع الأحمر بجانب النجوم الواعدين محسن رمضان و أحمد هشام سيسا.

واختتم الأهلي مرانه الأخير مساء أمس الخميس استعدادا للقمة وشهد المران حالة معنوية مرتفعة وحث المدير الفني اللاعبين على ضرورة الفوز رغم ان المباراة غير خاسمة، ولكن من أجل استمرار السيطرة الأهلاوية.

بينما يسعى فريق يد الزمالك الزمالك للثأر من هزيمته الأخيرة أمام الأهلي في ختام المرحلة الأولى بدوري المحترفين بفارق هدف وحيد بعدما كان الزمالك الأقرب للفوز.

ويدخل مجدي أبو المجد المدير الفني الجديد لفريق يد الزمالك مباراة القمة بحثا عن فوز معنوي من احل استعادة الثقة للفريق متسلحا بالصفقات الجديدة التي تعاقدت معها إدارة النادي مؤخرا، خاصة وأن مباراة القمة دائما ما تكون تحد خاص للجميع.

وعقد مجدي أبو المجد المدير الفني لفريق يد الزمالك جلسة خاصة مع الصفقات الجديدة حثهم خلالها على تقديم كل ما لديهم في لقاء القمة خاصة وأن مباريات الزمالك والأهلي دائما ما تشهد مولد النجوم الجدد، مؤكدا أن كل اللاعبين لديهم فرص متساوية في المشاركة في اللقاء وعليهم إثبات جدارتهم واحقيتهم في ارتداء القميص الأبيض.

ودعمت إدارة نادي الزمالك فريق كرة اليد بـ5 لاعبين هم عمر الفولي وعبد الله امام وأحمد سامح وأحمد مجدي ومحمد مؤمن صفا.

ويدخل الأهلي مباراة الغد وهو على قمة جدول ترتيب المرحلة الثانية برصيد 19 نقطة بينما يخوض الزمالك اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وتقام مرحلة المنافسة على اللقب بين ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب من 14 جولة حيث يتأهل الأول والثاني في الترتيب إلى مرحلة حسم اللقب في نهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.