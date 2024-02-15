ضبط مكتب اختيار ممثلين دون ترخيص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة مكتب “كاستينج دون ترخيص” كائن بمحافظة الجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية «بدون ترخيص» بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (استوديو تصوير بداخله «هارد ديسك، كاميرا ديجيتال»).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسؤول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق أرباح مادية ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية

ومن جهة أخرى أصدر المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية، اثنين من الطلاب إلى المحاكمة العاجلة لاتهامهم بإدارة صفحة على فيس بوك لبيع الأسلحة والذخائر

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أنشئا واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية "موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك" " تطبيق واتس آب" يعرضا من خلاله صوراً للأسلحة النارية والبيضاء المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر وكان ذلك حال الإتجار فيها بدون ترخيص

كما اتجرا بغير ترخيص في الأسلحة النارية الغير مششخنة «فرد خرطوش واتجربغير ترخيص في الأسلحة البيضاء «مطواة قرن غزال

كما أنشئا واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية "موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" " تطبيق واتس آب"

بهدف إرتكاب الجريمة محل الوصف الأول وتسهيل الجريمتين محل الوصف الثاني والثالث