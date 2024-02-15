السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة في كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بـ محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الخميس، بمعاقبة سائق وعاطلين، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام لكل منهما عما نسب إليهما بسرقة توكتوك وألزمتهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وبحضور أحمد محمد أمين، وكيل النيابة، في القضية رقم 1169 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3751 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كانت النيابة العامة في كفرالشيخ أحالت كل من ا.ع.ا سائق توكتوك، ويقيم باحدي القري التابعة لمركز كفر الشيخ، ر.ص.إ. 24 عامًا، عاطل، ويقيم باحدي القري التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمتهما لأنهما في يوم 4 مارس 2023 سرقا توكتوك بالإكراه ليلًا بالطريق العام عن طريق الإكراه.

جاء في أوراق القضية أن المتهمين استوقفا المجني عليه طالبين منه توصيلهما إلى أحد الأماكن مستدرجين إياه إلى مكان آخر وما إن انفردا به القيا شطه في وجهه، وأثناء مقاومته لهما تعديا عليه بالضرب مستخدمين سلاح أبيض “مطواه” وذلك لشل حركته وإجباره على الترجل من الدراجة البخارية بغرض الإستيلاء عليها بالإكراه.

كما وجه للمتهمين حيازتهما وإحرازهما سلاح أبيض “مطواه” ومسحوق “شطة” دون مسوغ قانوني لإحرازهما أو حيازتها أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.