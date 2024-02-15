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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية يطالب مربي الدواجن بشراء اللقاحات من المعهد

دواجن
دواجن

علق الدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أزمة نقص اللقاحات المحلية بعد شكوى مجموعة من المربين حول نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بسبب عدم توفر اللقاحات المحلية.

 وأكد سعد  أن اللقاحات متوفرة بشكل كبير جدًا، داعيًا المربين للتوجه للمعهد وشراء اللقاحات التي يحتاجونها، مضيفا أنه يتمنى التواصل مع المعهد لمعرفة سبب نفوق الدواجن.

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منتجي الدواجن

في وقت سابق، أشار عبد الخالق النويهي، نائب رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن وعضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن الفترة الحالية تشهد نفوقًا كبيرًا في الفراخ بمحافظات مختلفة، خاصة في الأقصر ووجه قبلي، وهذا النفوق يعود إلى أمراض فيروسية أصابت الدواجن، تتمثل في التهاب رئوي يدمرها حتى اللقاحات المستوردة لم تحقق النتائج المأمولة، نظرًا لأن الدواجن لم تتغذى بشكل جيد الموسم الماضي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف،  لذلك، إنتاج الدواجن من الكتاكيت كان يعاني من ضعف المناعة وكان يحتاج إلى اللقاح المحلي الذي يتم إنتاجه في مركز البحوث الزراعية، ولكنه حاليًا غير متوفر.

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