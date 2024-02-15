عبدالرحمن مجدي: نهدي الفوز لجماهير الإسماعيلي وهدفنا نقاط مباراة الزمالك

عبر عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي الدولي عن سعادته بالانتصار على سيراميكا كليوباترا ،مقدما الشكر لجماهير الفريق على دعمها اللامحدود وحرصها على مساندة اللاعبين في كل الأوقات.

وسجل عبد الرحمن مجدي هدف الدراويش الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا بعد تمريرة سحرية من قبل نادر فرج.

وأضاف في تصريحات عقب اللقاء :"أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا العظيمة فهم السبب الرئيسي وراء الثلاث نقاط".

واستكمل :"جميع اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على استعادة نغمة النتائج الإيجابية لتحسين مركز الفريق بجدول البطولة".

وواصل :"كابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون يبذلون جهودا كبيرة مع اللاعبين واشكرهم بشكل خاص على ما يقدموه من أجل الفريق".

وأنهى حديثه :"مواجهة الزمالك صعبة للغاية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق نتيجة إيجابية واستمرار مسيرة الثلاث نقاط".