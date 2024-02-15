هيدي كرم تكشف عن التاتو بفستان قصير في الفالنتاين (شاهد)

شاركت الفنانة هيدي كرم صورها بعيد الحب بإطلالة ملفتة وجريئة كما وصفها البعض، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





هيدي كرم

هيدي كرم تستعرض التاتو بفستان قصير في عيد الحب

وظهرت هيدي كرم مرتدية فستانًا قصيرًا يصل أعلى الركبة ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود والفوشيا، مما عكس رشاقتها وقوامها الممشوق.





وكشف فستان هيدي كرم عن التاتو في ساقيها، وانتعلت حذاء أنيقًا ذا كعب عالي بصيحة الشبك المطرز بالخرز اللامع.





وتزينت هيدي كرم بمجموعة من المجوهرات الراقية مميزة الشكل، فإرتدت عقد شكل النجوم ملتف حول العنق وأساور مرصعة بالألماس في إحدى اليدين.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيدي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى بصيحة الويفي الناعمة.





ووضعت هيدي مكياجًا جريئًا، بارزة جمال عينيها بظلال العين بدرجات النود الفاتحة، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، وإعتمدت أحمر شفاه باللون الفوشيا؛ ليتماشى مع لون التنورة وبشرتها.