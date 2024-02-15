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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رحلة ترفيهية للطلاب الوافدين بجامعة المنيا

الرحلة الترفيهية
الرحلة الترفيهية

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنيا ، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، اليوم الخميس ، وبالتعاون مع محافظة المنيا رحلة ترفيهية نيلية لطلاب الجامعة الوافدين ؛ لمقابر بني حسن، والتي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل.

 

وشارك الفوج الأول من الطلاب ، خلال رحلتهم الترفيهية ، رئيس جامعة المنيا، والدكتور ايهاب رفعت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، وايمان حمدي  مدير إدارة الوافدين والتعاون الدولي بالجامعة.

 

وقال الدكتور عصام فرحات  ، أن الجامعة تحرص على إتاحة كافة سبل الرعاية لأبنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات ، وتوفير البيئة الملائمة لهم للإستمتاع والتميز في دراستهم بجامعة المنيا وببلدهم الثاني مصر  ، مشيرًا ، إلى أن تنظيم مثل هذا الرحلات تأتي ايضًا في إطار توجهات وزارة التعليم العالي بممارسة الجامعات لدورها، ومشاركتها في تشجيع الطلاب غير المصريين على الدراسة بمصر، واستجابة لدعواتها بمبادرة " أدرس في مصر" وتمكين الوافدين من التعرف على  معالم مصر وثقافتها وتاريخها العريق .

 

كما قدم رئيس الجامعة ، شكره للمحافظة على تعاونها الهادف  ، وما سهلته من توفير مراكب سياحية أقلت الطلاب إلى مقابر بني حسن ، واستطرد رئيس الجامعة حديثه مع الطلاب ، موضحًا لهم أن محافظة المنيا تُعد ثالث أكبر  محافظات مصر ، التي تتمتع بإمتلاكها للآثار التي تحويها على مر العصور التاريخية المتعاقبة عليها، ومشيرًا ، إلى مقابر بني حسن تُوصف بأنه مهدًا للألعاب الأولمبية ، وعلى جدرانها تتجسد كل الألعاب كان يتم ممارستها قديمًا في هذا المكان.

 

  وأعرب الطلاب ، عن سعادتهم بهذه التجربة الممتعة ، مقدمين شكرهم وتقديرهم لإدارة جامعة  المنيا ، واهتمامها بما تقدمه لهم على المستوى التعليمي ، وعلى مستوى الأنشطة والجوانب الحياتية ، والتي تساعدهم وتشجعهم على مواصلة تميزهم ، وتزودهم بالتعرف على ثقافة ومعالم الحضارة المصرية.

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