رحلة ترفيهية للطلاب الوافدين بجامعة المنيا

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنيا ، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، اليوم الخميس ، وبالتعاون مع محافظة المنيا رحلة ترفيهية نيلية لطلاب الجامعة الوافدين ؛ لمقابر بني حسن، والتي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل.

وشارك الفوج الأول من الطلاب ، خلال رحلتهم الترفيهية ، رئيس جامعة المنيا، والدكتور ايهاب رفعت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، وايمان حمدي مدير إدارة الوافدين والتعاون الدولي بالجامعة.

وقال الدكتور عصام فرحات ، أن الجامعة تحرص على إتاحة كافة سبل الرعاية لأبنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات ، وتوفير البيئة الملائمة لهم للإستمتاع والتميز في دراستهم بجامعة المنيا وببلدهم الثاني مصر ، مشيرًا ، إلى أن تنظيم مثل هذا الرحلات تأتي ايضًا في إطار توجهات وزارة التعليم العالي بممارسة الجامعات لدورها، ومشاركتها في تشجيع الطلاب غير المصريين على الدراسة بمصر، واستجابة لدعواتها بمبادرة " أدرس في مصر" وتمكين الوافدين من التعرف على معالم مصر وثقافتها وتاريخها العريق .

كما قدم رئيس الجامعة ، شكره للمحافظة على تعاونها الهادف ، وما سهلته من توفير مراكب سياحية أقلت الطلاب إلى مقابر بني حسن ، واستطرد رئيس الجامعة حديثه مع الطلاب ، موضحًا لهم أن محافظة المنيا تُعد ثالث أكبر محافظات مصر ، التي تتمتع بإمتلاكها للآثار التي تحويها على مر العصور التاريخية المتعاقبة عليها، ومشيرًا ، إلى مقابر بني حسن تُوصف بأنه مهدًا للألعاب الأولمبية ، وعلى جدرانها تتجسد كل الألعاب كان يتم ممارستها قديمًا في هذا المكان.

وأعرب الطلاب ، عن سعادتهم بهذه التجربة الممتعة ، مقدمين شكرهم وتقديرهم لإدارة جامعة المنيا ، واهتمامها بما تقدمه لهم على المستوى التعليمي ، وعلى مستوى الأنشطة والجوانب الحياتية ، والتي تساعدهم وتشجعهم على مواصلة تميزهم ، وتزودهم بالتعرف على ثقافة ومعالم الحضارة المصرية.