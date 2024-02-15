رحلة وصول الروائي أحمد المرسي إلى قائمة جائزة البوكر العالمية

وصل الكاتب الروائي أحمد المرسي إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية لعام 2024، بروايته "مقامرة على شرف الليدى ميتسي".

ويعد الكاتب الروائي أحمد المرسي هو المصري الوحيد في القائمة القصيرة للروايات المرشحة للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية.

وأوضح الكاتب الروائي أحمد المرسي أن دار النشر هي من رشحت روايته "مقامرة على شرف الليدى ميتسي" للجائزة منذ شهور وبالفعل تم اختيارها في القائمة الطويلة للجائزة ثم القائمة القصيرة.

كورونا ألهمت أحمد المرسي بفكرة الرواية

الكاتب الروائي أحمد المرسي

وذكر الكاتب أحمد المرسي أنه بدأ كتابة روايته "مقامرة على شرف الليدى ميتسي" في عام 2020 مع بداية ظهور وباء كورونا، وكانت فترة صعبة على جميع من عاشها سواء اجتماعيًا أو اقتصاديا.

ولفت الكاتب أحمد مرسي إلى أنه في تلك الفترة شعر بمأساة كل من بُترت منه أمنياته دون حقيقها، وعاشوا في وضع مأزوم شديد، فأحالها إلى أحداث رواية "مقامرة على شرف الليدى ميتسي".

وأضاف الكاتب أحمد مرسي أن أحداث الرواية تدور في مصر خلال فترة الانتداب البريطاني، إذ تروي قصة أربع شخصيات من خلفيات مختلفة، تجمعهم الصدفة في مضمار سباق الخيل، وتسلط الضوء على صراعات الطبقية والأحلام الصعبة.

ووجه الكاتب أحمد المرسي الشكر لإدارة جائزة البوكر وأعضاء لجنة التحكيم، على وعي الجائزة بأهمية البحث التاريخي والبناء النفسي في فن الرواية، وتشجيع هذا اللون، الذي يحتاج إلى بحث مضنٍ ومجهود طويل من التنقيب والدراسة.

رواية مقامرة على شرف الليدى ميتسي

ورواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" هي الثالثة للكاتب أحمد المرسي بعد صدور روايتي "ما تبقى من الشمس" عام 2020، الفائزة بالمركز الثاني في جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، و"مكتوب" عام2021.

والروايات الست المرشحة للفوز بجائزة البوكر، هي: "مقامرة على شرف الليدى ميتسى" لأحمد المرسى من مصر، و"خاتم ريما" لبالي سليمى من سوريا، و"قناع بلون السماء" لباسم خندجقجى من فلسطين، و"سماء القدس السابعة" لأسامة العيسة من فلسطين، و"باهل مكة Multiverse 1945-2009" لرجاء عالم من السعودية، و"الفسيفسائى" لعيسى ناصرى من المغرب.

