ازالة ٩ حالات بناء مخالف بمركز دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بوسط محافظة قنا، برئاسة قاسم عبد الراضى نائب رئيس مجلس مدينة دشنا، حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المركز، وذلك ضمن الموجه 22 بازالات التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص بدائرة مركز دشنا.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد9 حالات بواقع11 قراريط لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكافة قرى المركز.

تأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.

من جانبه أكد قاسم عبد الراضى، أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس، ومصادرة مواد وأدوات البناء، محمدعلي إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية.

وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.