عمرو وهبة: "صوت وصورة" نقلة في مشواري.. ولا يمكن الاستغناء عن الإنسان مقابل الذكاء الاصطناعي

حل الفنان عمرو وهبة، ضيفًا على الإعلامي هيثم بسّام في برنامج ورقة في ملف على شاشة قناة النهار، متحدثًا عن بداية مشواره الفني، وتفاصيل مشاركته في مسلسل صوت وصورة ورأيه في الذكاء الاصطناعي.

وقال عمرو وهبة: دور وافي معتمد في مسلسل صوت وصورة كان فارق شوية في مشواري الفني والحمد لله على النجاح وردود الفعل، والشخصية كان عبارة عن ولد بسيط ولكه مخه في السوشيال ميديا والإلكترونيات ولكن بيستخدمها في الخير، لو حد ضايقه بيجيب بيها حقه، وتفاجأت أن الذكاء الاصطناعي بيرجع للخميسنيات، وسنة 1986 أساتذة الرياضيات في واشنطن عملوا مظاهرات علشان الطلاب ميستخدموش الآلة الحاسبة، كانوا خايفين من التكنولوجيا وأنها تستبدل الإنسان.

وتابع: الحقيقة ممكن تتزيف في بالذكاء الاصطناعي بشكل مخيف زي ما ظهر في مسلسل صوت وصورة، وأكبر دليل زي ما عملنا محاكاة الجريمة قدام القاضي، وكون أن الرقابة تعدي أننا واقفين قدام القاضي وصدقي صخر المحامي يعتذر للقاضي أنه مش بيسخر ولكن بيثبت له إزاي ممكت تتزيف، والرقابة وافقت يبقى ده بيحصل في الحقيقة.

وأضاف: شوفنا من فترة أغنية ليلى زاهر وهشام جمال، الفيديو كليب كله اتعمل بالذكاء الاصطناعي، أنا في عندي أصدقائي عندهم أغاني نزلت بصوت رامي صبري والناس حبتها وهي أصلا بتاعة حد تاني، دلوقتي أي حاجة بقينا نقول دي جد ولا هزار.

وأردف: أنا مش عارف قانونيًا اتعمل دلوقتي لسوء الاستخدام الذكاء الاصطناعي، في الوضع الحالي لا يمكن الاستغناء عن الإنسان مقابل الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن الإعلامي هيثم بسّام، يقدم برنامج ورقة في ملف عبر شاشة قناة النهار، ويذاع البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



