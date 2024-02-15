الدهراوي متحدثا عن استضافة مصر لبطولة البريميرليج للكاراتيه.. «يصب في مصلحة الدولة»

توجه محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير لاستضافة مصر لبطولة البريميرليج للكبار والمقرر اقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل المقبل، على صالة ستاد القاهرة الدولي.

الدهراوي: الاتحاد الدولي يقوم بالدعاية لبطولة العالم المقررة في مصر 2025 بوضع عبارة "الطريق الى القاهرة" على بدل اللاعبين في البطولات الدولية المصنفة

وقال الدهراوي في تصريحاته: «أهمية استضافة مصر لبطولة البريميرليج يكمن في الدعاية الجيدة لصالح الدولة المصرية، حيث يقام في العام 4 بطولات بريميرليج، الأولى في فرنسا ثم تركيا والثالثة في مصر، والرابعة في المغرب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتابع استعداداتنا لتنظيم البطولة ويقدم لنا دعم كبير من اجل الاستمرار في تنظيم بطولة تعد الأفضل تنظيمياً على مستوى العالم».

أضاف الدهراوي: «تضم بطولة البريميرليج أعلى 32 لاعبا، مصنفين في كل ميزان، وتمنح البطولة نقاط هامة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة».

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أنه من المتوقع مشاركة ما لا يقل عن 60 دولة، أي ما يقرب من 700 لاعب ولاعبة، ومن المنتظر مشاركة المنتخب المصري بـ 10 لاعبين و10 لاعبات على نفقة الاتحاد، من أصل 32 لاعب لهم الحق في المشاركة.

تابع الدهراوي: بالإضافة لاستضافة مصر لبطولات البريمييرليج سنويا، وبعد النجاح التنظيمي الكبير على مدار سنوات، منح الاتحاد الدولي لمصر شرف استضافة بطولة العالم 2025 والتي ستقام لأول مرة بنظام التأهيل من التصنيف العالمي، الاتحاد الدولي يقوم بالدعاية لبطولة العالم المقررة في مصر 2025 بوضع عبارة "الطريق الى القاهرة" على جميع بدل اللاعبين في البطولات الدولية المصنفة وكذلك على جميع البانرات وأساليب الدعاية، مما يصب في مصلحة الدولة المصرية».



يذكر أن منتخب مصر حقق 5 ميداليات في بطولة البريميرليج الأخيرة التي أقيمت في مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الماضي.

وحققت البعثة المصرية خمس ميداليات متنوعة بواقع: "ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين