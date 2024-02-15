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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الحرب على الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري ونظيره الإيراني

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، تطورات حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وجهود التعبئة الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر لصالح القضية الفلسطينية في إطار مجلس الأمن الأممي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عطاف، اليوم الخميس من وزير الخارجية الإيراني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم.

وأوضح البيان أن المحادثات بين الطرفين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في أفق التحضير للاستحقاقات رفيعة المستوى بين البلدين والمرتقبة على المدى القريب.

 

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