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الجمعة 16 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس مياه مطروح يتفقد أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار

مياه الأمطار في مرسي
مياه الأمطار في مرسي مطروح

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الخميس، أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار بالمدينة نتيجة نوه تساقت الامطار التي تعرضت لها المدينة.


وأكد رئيس الشركة، أنه تم تكليف فريف الأزما  والطوارئ بالشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة للعمل على شفط وإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين والمناطق المنخفضة، وذلك باستخدام مضخات وسيارات الكسح المخصصة لهذا الغرض.


وأضاف “خالد”، أنه تم إزالة تجمعات مياه الأمطار من منطقة الكيلو 4، منطقة مقابر المغاربة، منطقة شارع المحطة، منطقة شارع علم الروم، منطقة الكيلو 3، منطقة محدودي الدخل، شارع الجلاء وغيرها من المناطق الحيوية بالمدينة.

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