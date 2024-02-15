جلسة محاكاة مجلس الشيوخ بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية "جلسة محاكاة مجلس الشيوخ" والذي تنفذة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم بوزارة الشباب والرياضة ، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ،وأعضاء نموذج مجلس الشيوخ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، وذلك بقاعة المديرية للإجتماعات.

أعرب الصبروط عن تقديره لتميز مستوى أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذين يمثلون مستقبل مصر الواعد ، مبينا أن هذا البرنامج يعد من أهم البرامج التى تؤكد دعم الدولة للشباب وبناء الشخصية القيادية لديهم من خلال الوعى الكافى بالمشاركة البرلمانية وشتى القطاعات السياسية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تبنت العديد من البرامج التى تسهم فى تطوير مهارات الشباب ، ليثتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككواد رمستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي فى ضوء إستراتيجية الدولة نحو بناء الإنسان .

أدار الجلسة الدكتور علوم حميده مستشار وخبير شئون برلمانية _مقرر جلسات مجلس النواب حيث تم التدريب العملي من خلال ورشة عمل الجلسة البرلمانية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، وإقامة جلسة برلمانية، افتتح الجلسة رئيس الجلسة ،وقام المقرر بتلاوة الإعتذارات ، وقام رئيس اللجنة بعرض طلبات المناقشة، وردود الحكومة علي تلك الطلبات ، ثم طلب رئيس الجلسة من رئيس لجنة المقترحات لعرض الاقتراحات.

يهدف البرنامج إلي تدريب الشباب على الممارسة الحقيقية لنموذج محاكاه مجلس الشيوخ وتهيئة كل الأجواء وتحفيز المشاركين لإطلاق إبداعاتهم وذلك في إطار ما تولية الدولة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 “.