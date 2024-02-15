رفع الإشغالات والتعديات على الطرق والارصفة بشوارع مدينة العبور

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، على استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع وأحياء المدينة، وكذلك استمرار الحملات اليلية اليومية، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات، كما اوضح أنه تم تشكيل عدة حملات نهارية ومسائية، تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق وأسفرت عن إزالة العديد من المخالفات.

وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بسرعة إزالة تعديات المحال التجارية والمقاهي على الشوارع والطرق وارصفة المارة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.

كما شدد على ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين والتعديات على الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع الحيوية بالمدينة والمحافظة على المظهر العام للمدينة، مؤكدا على استمرار الحملات لرفع المخلفات، مؤكداً أنه لا تهاون في تطبيق القانون على أي مخالف.