العنف القائم على النوع الإجتماعي .. جلسة رياضية بمركز شباب الأحايوة شرق

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج جلسة رياضية لمناقشة أهم القضايا التى تهم الأسرة والمرأة المصرية "العنف القائم على النوع الإجتماعي" ضمن أنشطة أندية السكان المنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمركز شباب الأحايوة شرق التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة أخميم .





تهدف الجلسة الرياضية إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان وتنظيم الأسرة ومكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث والاهتمام برفع الوعي بصحة المراهقين.





ويتم تقديم الفعاليات بإستخدام تقنيات متنوعة مثل تقنية الدراما/ الفيلم والفعاليات الرياضية والجلسات التفاعلية بالإضافة إلى إستخدام الفن متمثلاً في جلسات الغناء "فريق شمندورة" وعروض المسرح التفاعلي "فريق نواة".





وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة الاهتمام بأنشطة أندية السكان والتي تعتبر نقطة أساسية لرفع الوعي في المجتمع حيث تقوم بدور حيوي كمراكز لتوعية المجتمع داخل مراكز الشباب.

جرت فعاليات الجلسة الرياضية بمتابعة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب الذي أوضح مدى أهمية مثل هذه البرامج لما لها من دور هام في تثقيف الفتيات والشباب في كافة مراحل عمرهم وبالاخص المقبلين على الزواج وكذا التعرف على التغيرات التي يمر بها المراهقين من الناحية الجسمية والنفسية والاجتماعية والبيئية والتوعية بأنواع العنف الموجه ضد المرأة مثل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والإجتماعي والإقتصادي .