الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سقوط 15 شهيداً من عائلة واحدة بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزل وسط غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت مصادر فلسطينية عن سقوط 15 شهيداً بقصف قوات الاحتلال منزل عائلة "نويجع" في النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت  الصحة الفلسطينية اعلنت التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 130 على قطاع غزة

وقالت، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهيد و 145 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

كما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 28576 شهيد و68291 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي

 

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