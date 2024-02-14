54 قرار غلق وإزالة الإشغالا بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات والإشغالات بحي ثان مدينة الإسماعيلية، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

قام قسم الإشغالات والمحال بحي ثان مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ عدد ٥٤ قرار غلق وإزالة تعدٍّ، منهم عدد ٢٠ غلق محل بطريق بورسعيد، وعدد ٢ سنتر دروس خصوصية بشارع الغابة، بحضور مدير إدارة شمال التعليمية وعدد ١ غلق مقهى بشارع الغابة.

كما قام الحي بإزالة التعديات على المسطح الأخضر بحديقة الصالحين بشارع شبين الكوم بمنطقة حى السلام.

وكذلك تم إزالة حالة مبانى بدون ترخيص وتعدٍّ على أرض الدولة.

بالأضافة إلى تنفيذ إزالة لـ ٣٠ حالة متنوعة ما بين إزالة إعلانات بدون ترخيص وحالات تعدٍّ على الأرصفة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.