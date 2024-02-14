مصرع شخصين في حادث تصادم توكتوك وميكروباص

لقى شخصان مصرعهما، إثر تعرضهم لحادث تصادم بإحدى الطرق الفرعية بقرية دمشير بالمنيا، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطار من غرفة عمليات النجدة يتضمن حادث تصادم توكتوك مع ميكروباص بإحدى الطريق الفرعية التابعة لعزبة عاصم التابعة إداريًا لقرية دمشير بمركز المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين مصرع كلا من: ضاحي -.- أ- م، 40 عاما، مقيم بقرية ماقوسة مركز المنيا، جثة هامدة و«مدحت -.- أحمد، 27 عاما، جثة هامدة.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.