الخميس 15 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة الأمريكية تنتقم من إيران بعقوبات اقتصادية

علم إيران
علم إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تشمل 3 أشخاص و4 كيانات، بتهمة تهريب تكنولوجيا أمريكية إلى البنك المركزي الإيراني.

وأوضحت الوزارة في بيانها: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شبكة مشتريات مسؤولة عن تسهيل تصدير بضائع وتكنولوجيا على نحو غير مشروع إلى مستخدمين نهائيين في إيران، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، الخاضع لعقوبات بسبب دوره في تقديم دعم مالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله".

وقالت الوزارة في البيان: "تشمل هذه العقوبات 3 أشخاص و4 كيانات، على صلة بشراء تكنولوجيا أمريكية متقدمة لاستخدامها من جانب البنك المركزي الإيراني، على نحو ينتهك قيود وعقوبات التصدير الأمريكية".

وتفرض الولايات المتحدة وعدة دول غربية عقوبات صارمة ضد إيران، تتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي، ومزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك تعاون طهران مع موسكو، حيث تدعي دول الغرب أن إيران تمد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

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