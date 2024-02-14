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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تقرير يكشف سبب نشر وتوقيت تصوير فيديو "السنوار يتجول في نفق"

تسريب فيديو ليحيى
تسريب فيديو ليحيى السنوار وهو يتجول في نفق

قالت قناة تلفزيونية تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي إن نشر جيش الاحتلال شريط فيديو لقائد حركة حماس يحيى السنوار في نفق مع عائلته، والذي تم توقيته بالتزامن مع المحادثات في القاهرة، كان "عملا من أعمال الحرب النفسية ضد حماس".

 وقالت القناة، في تقرير تقييمي للفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، إن الهدف منه "إظهار السنوار تحت الأرض بينما الشعب الفلسطيني على السطح وسط القصف الإسرائيلي على غزة، وتعميق الشرخ بين قيادة الحركة وسكان القطاع". وقد تم تصوير الفيديو لتعزيز فكرة أن قادة حماس لا يهتمون إلا بأنفسهم وليس بالشعب الذي يعاني على السطح". 

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علاوة على ذلك، فإن صورة السنوار وهو هارب تتناقض مع صورته كبطل قاد الحرب"، ووفقًا لتسجيل الفيديو، فإنه يُعتقد أن السنوار لا يزال في خان يونس، ويظهر من الفيديو ارتداء السنوار “تيشيرت صيفي وبنطال قصير”.

وأضافت القناة أن "الأجهزة الأمنية لا تعتقد أن السنوار هرب إلى مصر، وتعتقد أنه يستطيع الوصول إلى رفح، لكن مصر غير معنية بالسماح له بالهرب إلى مصر".

ويظهر في شريط فيديو نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء رجل يمشي في نفق، ويدير رأسه إلى الخلف، تليه امرأة وطفل وصبيان، وفي الخلف رجل يعتقد أنه السنوار، الذي وصفه الجيش بأنه يحيى السنوار. 

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تم التقاط الفيديو في 10 أكتوبر، وقد فرّ القيادي في حماس من المكان عندما أدرك أنه تم الكشف عن موقعه وأنه ملاحق من قبل الجيش الإسرائيلي.

شاهد الفيديو..

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