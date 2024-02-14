قيدوه وقطعوا جثته.. تفاصيل نهاية حياة طالب ثانوي بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية هوية الجثة المجهولة التي عثروا عليها بأحد المصارف والقاس حيث أن الجثة لشاب يدعى إيهاب أشرف عبدالعزيز طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وتم العثور عليه بمصرف بين قريه النقعه وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) وتم تقييده وتقطيع جثته.



وبسؤال والده والذى يمتلك معرضا للادوات منزليه وابلغ باختفاءه منذ يومين قال ان والدته قامت بالاتصال به اثناء توجهه الى احد الدروس الخصوصيه بقرية الامل بحفير شهاب الدين بستامونى واطمئنت عليه ثم عاودت الاتصال به مره اخرى فقام احد الاشخاص المجهولين بالرد مطالبا اياهم بمبلغا قدره 100 الف جنيه مؤكدا ان نجلهم معه ، وتكثف مباحث الدقهليه من جهودها لكشف المتهمين في الواقعه وملابسات الحادث

وتلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بالعثور على جثه الشاب بتم شطرها لنصفين والقوا بها باحد المصارف بقريه الناقعه

انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه.