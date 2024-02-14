ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمخدرات قيمتها 32 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالسويس لحيازتهما كمية كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 32 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ممارسة عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهما، وبحوزتهما 300 ألف قرص مخدر لعقار تامول، و30 كيلو جرام لمخدر الحشيش، واعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 32 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقي بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.

وفى سياق أخر ألقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ، القبض على أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد، أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازته مبالغ مالية "قرابة 36 ألف دولار أمريكي" بين طيات ملابسه، بالمخالفة للقانون.

وأقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.