زيارة طلاب مدارس شرق وغرب طنطا فة زيارة لمحطة مياة الشرب

استقبلت شركة مياة الشرب و الصرف الصحي بالغربية وفدا من طلاب شرق وغرب طنطا وذلك استكمالا لمشروع صحتهم مستقبلهم برعاية اليونسيف.

و يُعد النشاط من الأانشطة التي تحقق الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية للتنمية و السكان - من المحور الرابع الخاص بالتعليم و التعلم و يساهم في تحقيق الهدف الفرعي زيادة الوعي بقضايا البيئة و توفير تعليم بيئي للسكان لتشجيع الممارسات البيئية المستدامة ،

و استهدفت الزيارة عدد من تلاميذ المدارس المشاركة في المشروع من مركز طنطا ( إدارة شرق طنطا و غرب طنطا ) .

يأتى ذلك في إطار الاهتمام بقضايا البيئة و تنفيذا لتوصيات cop27 و الذى أُقيم في جمهورية مصر العربية ، و تحقيقا للأهداف التربوية التي تهدف للحفاظ على حق الأجيال القادمة من موارد الدولة ، يذكر أن المشروع يستهدف عدد 152 مدرسة من المدارس الابتدائية و يساهم في رفع الوعي بقضايا المياة و التغيرات المناخية و كيفية ترشيد الاستهلاك.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. والأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبرعاية الاستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وتحقيقا لرؤية مصر 2030 و الإستراتيجية الوطنية للتنمية و السكان 2023/ 2030 ،