مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد بدوري الأبطال

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل الفريق لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني التي تجمعهما بملعب "حديقة الأمراء" في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة"، الحادية عشر مساءً بتوقيت "السعودية".

تشكيل باريس سان جيرمان اليوم أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، دانيلو، ماركينيوس، بيرالدو.

خط الوسط: زائير إيمري، فابيان رويز، فيتينها.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، باركولا.