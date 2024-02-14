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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مجلس كلية الزراعة يشدد على الإلتزام بالجداول المعلنة بالمنيا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اليوم الأربعاء 14 يناير  بكلية الزراعة جامعة المنيا ، ثاني جلسات مجلس الكلية لعام ٢٠٢٤ ، وذلك بحضور  الدكتور حمدان إبراهيم محمود عميد الكلية ، والدكتور حمدي إبراهيم محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور محي الدين محمد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

 

ورؤساء الأقسام العلمية والمناوبين عن الأقسام العلمية ، وممثلي  المساعدين والمدرسين، وفي بداية الجلسة رحب سيادته بالحضور ، ونقل لهم تحيات الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة  المنيا ، ثم شدد علي ضرورة  الإلتزام بالجداول المعلنة ، و تواجد الهيئة المعاونة في الأقسام في المواعيد المحددة في الجدول .

 

و كذلك نبأ عميد الكلية علي رؤساء الأقسام علي ضرورة متابعة العاملين داخل الأقسام ، و ضرورة المحافظة على النظافة العامة داخل الأقسام ، ثم وجه الشكر إلى الدكتور عبد المعطى خيرى عبد المعطى الأستاذ المتفرغ بقسم الإنتاج الحيواني ، والدكتور حسن محمد حسن الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات

 

وذلك لمجهوداته خلال الفترة الماضية في مجلس الكلية ، وعقب ذلك تم استعراض الموضوعات المتعلقة بوحدة ضمان الجودة ، ثم اعمال شئون التعليم والطلاب ، تلاها موضوعات الدراسات العليا والبحوث ، وموضوعات خدمة المجتمع وتنمية البيئية .

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