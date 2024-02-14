مجلس كلية الزراعة يشدد على الإلتزام بالجداول المعلنة بالمنيا

عقد اليوم الأربعاء 14 يناير بكلية الزراعة جامعة المنيا ، ثاني جلسات مجلس الكلية لعام ٢٠٢٤ ، وذلك بحضور الدكتور حمدان إبراهيم محمود عميد الكلية ، والدكتور حمدي إبراهيم محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور محي الدين محمد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

ورؤساء الأقسام العلمية والمناوبين عن الأقسام العلمية ، وممثلي المساعدين والمدرسين، وفي بداية الجلسة رحب سيادته بالحضور ، ونقل لهم تحيات الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا ، ثم شدد علي ضرورة الإلتزام بالجداول المعلنة ، و تواجد الهيئة المعاونة في الأقسام في المواعيد المحددة في الجدول .

و كذلك نبأ عميد الكلية علي رؤساء الأقسام علي ضرورة متابعة العاملين داخل الأقسام ، و ضرورة المحافظة على النظافة العامة داخل الأقسام ، ثم وجه الشكر إلى الدكتور عبد المعطى خيرى عبد المعطى الأستاذ المتفرغ بقسم الإنتاج الحيواني ، والدكتور حسن محمد حسن الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات

وذلك لمجهوداته خلال الفترة الماضية في مجلس الكلية ، وعقب ذلك تم استعراض الموضوعات المتعلقة بوحدة ضمان الجودة ، ثم اعمال شئون التعليم والطلاب ، تلاها موضوعات الدراسات العليا والبحوث ، وموضوعات خدمة المجتمع وتنمية البيئية .