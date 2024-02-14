أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل، في دورة تدريبية عن التعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.

تهدف الدورة التدريبية إلى تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على القواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية بهدف الحصول على موافقات بالنشر والتداول من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية.

ومن المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 ولمدة يومان متتاليان بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

الدورة مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.

تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://tinyurl.com/4htuzfya

للاطلاع على الأجندة برجاء الضغط على الرابط التالي:

http://tinyurl.com/2nhj2a62