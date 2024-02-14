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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا توسعت تدريجيًا السنوات الأخيرة .. أستاذ تمويل يوضح

السيسي وأردوغان
السيسي وأردوغان

 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية بعد قطيعة اتسمت بالشد والجذب منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان في عام 2013.

الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تتوسع وتتطور بشكل طبيعي في السنوات الأخيرة، موضحًا أن التبادل التجاري بين البلدين طبيعي أيضًا وأن الحاضر هو الأهم بالنسبة للعلاقات المصرية التركية. 

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وأكد، في حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم التحديات التي تواجه المنطقة كبيرة جدًا لدرجة أن العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف تحتاج إلى توسيع العلاقات، وأوضح أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة إلى التعاون مع كل دول العالم خاصة تلك القريبة جغرافيًا وتاريخيًا وقوميًا من مصر. 

وأشار إلى أن التدفقات السياحية بين مصر وتركيا كانت متواصلة للغاية على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنه من المتوقع حدوث طفرة كبيرة بين مصر وتركيا على مستوى التبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية في المستقبل.

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