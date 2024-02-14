مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 3358 حالة بالعيادات الخارجية خلال يناير

استقبل مستشفى القلب بجامعة أسيوط، 3358 متردداً على العيادات الخارجية خلال شهر يناير الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عصام عبد الله مدير المستشفى.

وفي الشهر الماضي، شهدت مستشفى القلب والأوعية الدموية الجامعي بأسيوط استقبال 299 حالة دخول في قسمه المجاني. كانت هذه الحالات تتطلب الرعاية والمتابعة المستمرة للمرضى التي يقدمها القسم المجاني للمستشفى.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى فريق الجراحة في المستشفى 387 عملية جراحية في قسم القلب والأوعية الدموية وهذه العمليات تشمل تركيب القسطرة وتوسيع الشرايين المحظورة وإصلاح الصمامات التي تعاني من عيوب.

وفي قسم جراحة القلب والصدر، تم تنفيذ 100 عملية جراحية خلال الشهر نفسه. يشمل ذلك إجراء عمليات المساعدة التنفسية واستبدال الصمامات القلبية وجراحات إصلاح الشريان التاجي وتوسيع الأوعية الدموية.

تعكس هذه الأرقام المذهلة حجم النشاط الجراحي الذي يتم تنفيذه في مستشفى القلب والأوعية الدموية. فرق الجراحة المهرة والمدربة تعمل دون كلل لتقديم الرعاية العالية للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يعزز هذا الإنجاز سمعة المستشفى كواحد من أفضل المراكز الطبية للعلاج والجراحة لأمراض القلب والأوعية الدموية في المنطقة. يسعى المستشفى باستمرار لتوفير الرعاية الصحية المتميزة والمتكاملة للمرضى، وتحسين جودة حياتهم وتحقيق تعافيهم الكامل والسريع.

وتأتي هذه الزيادة في عدد المرضى المستقبلين كنتيجة لجهود الفريق الطبي الذي أثبتت كفاءته وأحترافيته في إدارة حالات القلب المختلفة، وذلك بإستخدام التقنيات الطبية الحديثة والمتطورة. ويعد مستشفى القلب بجامعة أسيوط من أهم المستشفيات في مصر في مجال القلب والشرايين، كما تم تطوير المستشفى بالكامل ليتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وتعد هذه الزيادة في عدد المرضى المستقبلين بمثابة دليل على أهمية العمل الذي يقوم به فريق الطبي بالمستشفى، والتزامهم الكامل في تقديم خدمات عالية الجودة والرعاية الصحية المتميزة للمرضى. وهذا يساهم بدوره في تحسين حالة القطاع الصحي بشكل عام في البلاد.

ويساعد على النجاح الكبير لهذا المستشفى الجامعي التزام الإدارة بتوفير المعدات الطبية المتطورة والتدريب المستمر للكادر الطبي والتمريضي، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير جو مناسب ومريح للمرضى وأهاليهم.

ويُعد مستشفى القلب بجامعة أسيوط من أهم المستشفيات في مصر والشرق الأوسط في مجال القلب، حيث يتمتع بخبرة وكفاءة عالية في تقديم الخدمات الطبية المتميزة والعلاجية في هذا المجال. ويستقبل المستشفى العديد من المرضى المحليين والأجانب سنوياً لتلقي العلاج والاستشارات الطبية في مجال القلب. ويعمل الفريق الطبي في هذا المستشفى بأعلى مستويات الأمان والجودة للوصول إلى النتائج المثلى للمرضى.