التحقيق في واقعة إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالشروق

تواصل النيابة العامة بالقاهرة، التحقيق في واقعة إصابة 5 أشخاص من بينهم طفل في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق السويس الصحراوي.

التحقيق في واقعة إصابة 5 اشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشروق

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت، إخطار يفيد إصابة 5 أشخاص بينهم طفل، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشروق المركزي لتلقي العلاج اللازم وإعداد تقرير تفصيلي بالحالة الصحية للمصابين،وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

حبس سائق “بشركة استيراد وتصدير"بتهمة سرق مبلغ مالى في الجيزة

كما قررت نيابة شمال الجيزة، بحبس سائق “بشركة استيراد وتصدير”، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرق مصدر عمله، وأدعى تعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى خاص بالشركة محل عمله في أوسيم.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ( سائق "بشركة استيراد وتصدير" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) لإدعائه بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى خاص بالشركة محل عمله بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وجاء ذلك، بالإتفاق مع (3 أشخاص آخرين – مقيمين بدائرة القسم) أمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالى المستولى عليه.