محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان العيادات والمعامل بكلية طب الأسنان

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، عدداً من العيادات والمعامل والوحدات، بمختلف أروقة كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية التى يتم توفيرها للطلاب، وكذا الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وخلال تفقد محافظ الفيوم، للعيادات والمعامل والوحدات، بمختلف أروقة كلية طب الأسنان، أشاد بعمليات التطوير التى شهدتها الكلية، وجميع الكليات التابعة لجامعة الفيوم، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بقطاع التعليم، وتبذل القيادة الساسية للدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جهوداً جبارة للارتقاء بمستوى الطلاب، سواء التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، لتخريج طالب متميز قادر على تأدية مهامه بشكل جيد.

تعاون الجامعة والمحافظة

ومن جهته، أكد رئيس جامعة الفيوم على التعاون الوثيق والبناء بين الجامعة ومحافظة الفيوم، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي من خلال الارتقاء بكافة القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى دور الجامعة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، من خلال الدور الخدمي والتنموي الذي تقوم به الجامعة.

و أوضحت، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، أن الكلية تضم عدداً من الأقسام العلمية منها: التركيبات الثابتة والمتحركة للأسنان، وجراحة الفم والوجه والفكين، والاستعاضة السنية المثبتة، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، إضافة إلى قسم إشعة الفم والوجه والفكين، وعدداً من الأقسام الأكاديمية مثل باثولوجيا الفم والوجه والفكين، وهيستولوجيا الفم، وخواص المواد الحيوية، كما تضم الكلية عدد 5 عيادات طلابية متعددة التخصصات بطب الأسنان.

وأضافت، أن كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، تضم أيضاً عدد 3 معامل متعددة التخصصات للمرحلة ما قبل الإكلينيكية، تسع 176 طالباً وطالبةً، بجانب معمل المحاكاة، ومعمل مخرطة الأسنان، كما يوجد بمبنى الكلية بالمجمع الطبي داخل الجامعة عدد 57 كرسي " وحدة" أسنان، كما تضم الكلية أجهزة الأشعة الرقمية، والإشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد، وعيادات الدراسات العليا، إضافة لعدد 59 كرسي "وحدة" أسنان بمبنى الكلية بمنطقة البحاري داخل مدينة الفيوم، تخدم برنامج أطباء الامتياز والأطباء الإداريين، لافتةً إلى أن الكلية تقدم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان لأهالي الفيوم وطلاب الجامعة.

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