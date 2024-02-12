إنجاز علمي جديد يضاف إلى قائمة إنجازات جامعة المنصورة

حققت جامعة المنصورة إنجازًا علميًا جديدًا يضاف إلى قائمة إنجازاتها فى إطار سعيها الدائم للارتقاء بتصنيفها العلمى والبحثى بين جامعات العالم ومؤسساته البحثية من بين قرابة 650 متقدمًا.

رائد زراعة الكلى

حيث فازت البحوث المقدمة من رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة الدكتور محمد أحمد غنيم والمتعلقة بأبحاث استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكر بجائزة أفضل إنتاج علمى فى الريادة والابتكار والمقدمة من جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الجامعة الدكتور شريف خاطر عن تهنئته للعالم الجليل الدكتور محمد أحمد غنيم لحصوله على جائزة أفضل إنتاج علمى فى الريادة والابتكار مؤكدًا أن الجائزة تعد تكريمًا للأبحاث العلمية لعالم من علماء الجامعة، حيث سِجل سيادته بتاريخ الجامعة الحافل العديد من الإنجازات العلميَّة والبحثيَّة وعمل فى سبيل بناء مجتمع المعرفة الذي نسعى إليه، لتتصدر الجامعة بكل اقتدار مجال التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار لتتبوأ المكانة التي تطمح إليها بين الجامعات العربية الإقليمية والعالمية.