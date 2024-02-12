موقف مصر من اتفاقية السلام حال دخول إسرائيل رفح الفلسطينية.. فيديو

كشف الدكتور محمد عبودة، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، مستجدات الوضع الداخلي في إسرائيل.

وأكد الدكتور محمد عبودة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحزاب المتطرفة التي لها 14 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي تنتهج سياسات متطرفة، معلنا أنها تتبنى فكرة التهجير، ويخرج منهم تصريحات استفزازية للقاهرة.

وصرح محمد عبودة، بأن إسرائيل رأت تحركات عسكرية مصرية على الحدود، من مبدأ القلق المشروع لتأمين الحدود.

وأضاف: مصر قد تعلق اتفاقية السلام مع إسرائيل حال تخطي تل أبيب محور فلاديلفيا ودخول رفح؛ لأنها لا تحتمل العمليات العسكرية التي تنوي القوات القيام بها، ومص تحظى بدعم أوروبي ودولي بعدم اجتياح رفح الفلسطينية، منوها أن جيش الاحتلال لن يستمر كثيرا في قطاع غزة بسبب خسائرها.

وقال أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس إن محور صلاح الدين يعتبر طريق الدماء للجيش الإسرائيلي بسبب فشل إسرائيل في السيطرة عليه، مختتما: نتنياهو من مصلحته استمرار الحرب والتصعيد أمام مصر، لكن إسرائيل ليست بالغباء الذي يدفعها للدخول في حرب مع مصر، ونتنياهو سيحاكم إذا تم إقالته من منصبه وسقط في الانتخابات.



