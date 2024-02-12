أمين عمر يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن التحكيم المصري هو من سيدير مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، بالمملكة العربية السعودية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المباراة سوف تدار بتحكيم مصري، وتم رفض فكرة الاستعانة بالتحكيم السعودي، وسيكون أمين عمر هو الأقرب لإدارة اللقاء".

وأضاف: “ هناك اتفاق بين اللجنة المنظمة لنهائي كأس مصر بين ناديي الأهلي والزمالك والشركة الراعية واتحاد الكرة، على حصول الاتحاد على نسبة من بيع تذاكر المباراة في السعودية ”.