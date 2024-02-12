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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمين عمر يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

أمين عمر
أمين عمر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن التحكيم المصري هو من سيدير مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، بالمملكة العربية السعودية. 

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عامر حسين يعلن موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المباراة سوف تدار بتحكيم مصري، وتم رفض فكرة الاستعانة بالتحكيم السعودي، وسيكون أمين عمر هو الأقرب لإدارة اللقاء".

وأضاف: “ هناك اتفاق بين اللجنة المنظمة لنهائي كأس مصر بين ناديي الأهلي والزمالك والشركة الراعية واتحاد الكرة، على حصول الاتحاد على نسبة من بيع تذاكر المباراة في السعودية ”.

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