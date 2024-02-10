عامر حسين يعلن موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري، عن موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وكانت أنباء قد أثيرت حول احتمالية تأجيل نهائي كأس مصر لتعارضه مع معسكر المنتخب الوطني.

وقال عامل حسين في تصريحات تليفزيونية "طُلب مني تعديل الجدول ووضع تصور بأن تكون المباراة يوم 8 مارس المقبل في السعودية بدلًا من 13".

وبسؤاله عن موقف المحترفين من تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب قال عامر حسين "اللاعبون وطنيون على أعلى مستوى، وكان لديهم روح في البطولة، وكان هناك حوالي 5 لاعبين يُعانون من نزلة برد وتحاملوا على أنفسهم وشاركوا، ولا أحد من المحترفين سيقول أريد المدرب الفلاني أو غيره، هذا لا يحدث ولن يحدث".

وأتم " قرار تعيين حسام حسن جاء بالإجماع والجهاز لم يكتمل حتى الآن، ومستحيل أن يتدخل الاتحاد بشأن أعضاء الجهاز، ممكن نتدخل لتعيين مدرب مصري في حالة وجود مدير فني أجنبي، أما عندما يكون المدير الفني مصري فهو يعرف الجميع ويختار من يريد".