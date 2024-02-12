٣٠٠ جنيه زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

تشمل الزيادات المقررة فى الرواتب لأعضاء المهن الطبية بحسب ما صرح به الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، زيادات بدل مخاطر مهن طبية، والتي تتراوح ما بين 250 و300 جنيه شهرياً، وذلك للطب البشري، والأسنان، والبيطري، وعلاج طبيعي، والصيادلة، والتمريض العالي، والعلوم، والوظائف الفنية (تمريض، وصحة عامة) والفنيين الصحيين.

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وأشار حسام عبد الغفار إلى أن تحسين الأجور تضمن زيادة فئات مكافآت الجهود غير العادية، والأعباء الوظيفية وبدل الإشراف والوظائف القيادية والتي تبدأ من 665 جنيها، وتصل إلى 9 آلاف جنيه، وتشمل وكلاء ومديري المديريات، ومديري المناطق الطبية، ومديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات، ووظائف الدرجة الأولى، وذلك وفقا للمادة 16 من القانون رقم 14 لسنة 2014. ‎

وقال إن الزيادات تضمنت مضاعفة نظير نوبتجيات السهر، بعد مواعيد العمل الرسمية، والمبيت للأطباء البشريين، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، وفقا لآخر تعديل في القانون رقم 18 لسنة 2023. ‎

وأوضح أن زيادة مقابل السهر تصل إلى 130 جنيها، فيما تصل زيادة المبيت إلى 195 جنيها في اليوم، ويتم تحديدها، وفقا لفئات الاستشاري، والأخصائي، ومساعد الأخصائي، والطبيب المقيم، والطبيب المكلف، وأخصائي التمريض، وفني التمريض، والفني الصحي.