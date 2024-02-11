رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يتابع اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر

تابع فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الأحد، بدء فاعليات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، المقامة بديوان عام المنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل وتوفير جميع ما يلزم لهذه المسابقة.

وتقام المسابقة تحت إشراف فضيلة الشيخ بهنساوى النجار، موجه عام شؤون القرآن الكريم، والأستاذ عبدالغفار عبدو، مدير الكمبيوتر التعليمي، ومشاركة معلمي الحاسب الآلي بمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية.

ويشارك بالمسابقة طلاب معاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية بالمراحل الدراسية المختلفة، و مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، والرواق الأزهرى.

وحث فضيلة الشيخ محمد عبدالعظيم الطلاب على مستوى شمال سيناء الأزهرية بالمتابعة المستمرة إلى أنشطة الأزهر بشمال سيناء وهناك متابعة من فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وطالب المشايخ بتزليل كافة الإجراءات الخاصة أمام الطلاب وعمل تقرير يومي بكافة الأنشطة وخاصة فى المركز والقرى وكافة القطاعات المختلفة بالمعاهد الازهرية وتسجيل وتوثيق الأنشطة ورفعها على صفحة المنطقة الازهرية بشمال سيناء بصفة مستمرة