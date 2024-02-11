اجتماع لجنة الأزمات بثقافة الإسماعيلية

انعقد اليوم الأحد الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٤م في تمام الحادية عشر صباحا اجتماع لجنة إدارة الأزمات الذي دعا إليه وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي الاستاذ امل عبدالله وذلك بحضور مدير عام الإقليم د. شعيب خلف والسادة مديري الفروع الثقافية التابعة للاقليم، فقد اجتمع بكلا من:

ا. عبد المنعم حلاوة. مدير عام ثقافة السويس

ا. شيرين عبد الرحمن. مدير عام فرع ثقافة الاسماعيليه

ا.احمد فريج . مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء

في حضور مديري الإدارات برئاسة الإقليم

تبادل رئيس الإقليم الحديث مع السادة مديري الفروع الثقافية ومديري الإدارات المختصه التابعة لرئاسة الإقليم عن الخطط المدرجة المُزمع تنفيذها على مستوى الفروع الثقافية بالإقليم ،استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك .



يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وضمن خطة الانشطه والفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني.



وأعلن بسيونى عن اختيار فرع ثقافة الاسماعيليه مقراً لإنطلاق فعاليات البرنامج الثقافي والفني المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية ،من خلال لجان التنظيم و المتابعة التي بدورها تهتم بتنظيم الحركة وتجنب الزحام في ظل الإقبال الجمهور على العروض الفنية

يأتي ضمن تكليفات يقررها السادة مديري الفروع للجان منظمة ومتابعة لسير الاحتفالات الخارجية في المسارح المفتوحة والحدائق العامة، ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ البرنامج علي اعلي مستوي مع التأكيد علي تفعيل سينما الشعب خاصة خلال ايام العيد.

ووجه للإدارات المختصة العمل علي الاستعداد لاستقبال المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح والمقام في الفترة من ١٧: ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ علي مسرحي قصر ثقافة الاسماعيليه وقصر ثقافة بورسعيد والذي يضم ٢٥ عرضا مسرحيا لفرق بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس المسرحية

وفي الاخير أكد علي ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالمواقع الثقافية بكافة الفروع، وكان ذلك حسب الاقتضاء وفي ذلك استعرض رئيس الإقليم جدول أعمال الاجتماع ، الذي تم بمقر رئاسة الإقليم.