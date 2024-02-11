حملة لإزالة التعديات بقرية أولاد نجم القبلية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة فورية.

جاء ذلك بحضور محمد رضوان رئيس مجلس قروى اولاد نجم القبلية، وتمت الازاله بسواعد رجال الوحدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة التى تمت عبارة عن سور على مساحة اثنى عشر سهم وبطول اثنان متر تقريبا من الطوب الابيض ومونة الاسمنت بقرية الشيخ على بخانس بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، وتم ازالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.