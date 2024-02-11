ضبط المتهم بسرقة دراجة نارية من أمام مسكن مواطن في دمياط

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداول على موقع «فيس بوك» بشأن تعرض صاحب أحد الحسابات لسرقة دراجته النارية من أمام مسكنه بمدينة دمياط.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن تعرض صاحب أحد الحسابات لواقعة سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه بمحافظة دمياط من قِبل نجار، بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمياط من (عامل)، باكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه بدائرة المركز، واتهم «نجار» بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور وبحوزته الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.