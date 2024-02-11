أسعار السيارات تواصل ارتفاعها.. زيادات رسمية جديدة على جميع موديلات أوبل

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات أوبل موديل 2024، وشملت القائمة الصادرة عن المنصور للسيارات، أسعار سيارات أوبل كورسا موديل 2024، وأوبل كروس لاند موديل 2024، وأوبل موكا موديل 2024، وأوبل جراند لاند "فيس ليفت" الجديدة موديل 2024.

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة اليوم عن "المنصور للسيارات"، زيادات جديدة على أسعار جميع طرازات أوبل بعد طرح موديلات 2024 المتوافرة في السوق المحلية.

أسعار سيارات أوبل 2024

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات أوبل موديل 2024 والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

الموديل السعر أوبل كروس لاند توب لاين مليون و849990 جنيه أوبل موكا GS LINE 2 مليون و99990 جنيه أوبل جراند لاند +HL 2 مليون و349990 جنيه أوبل جراند لاند +TL 2 مليون و599990 جنيه

أوبل جراند لاند فيس ليفت موديل 2024

وتعد نسخة فيس ليفت من السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 من السيارة عي أحدث سيارات العلامة الألمانية في مصر.





وتعتمد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أوبل جراند لاند فيس ليفت موديل 2024، التي تقدم بفئتين من التجهيزات على محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 163 حصانًا وأقصى عزم دوران 240 نيوتن متر.

ويتصل محرك السيارة أوبل جراند لاند فيس ليفت موديل 2024 بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.6 ثوان، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/س. ويقدر حجم استهلاكها للوقود بنحو 7,0 لتر لكل 100 كم.

وسائل السلامة والأمان في أوبل جراند لاند فيس ليفت

ومن ضمن التجهيزات القياسية للسلامة المتاحة في السيارة أوبل جراند لاند فيس ليفت موديل 2024 بفئتيها: “وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج ثبات إلكتروني ESP، مثبت ومحدد سرعة، فرامل يد كهربائية، نظام تحكم في الجر، نظام مساعد عند صعود مرتفع”.