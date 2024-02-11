مياه الفيوم تبدأ تدريب 25 شاباً على أعمال السباكة

إفتتح سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية فى شركة مياة الشرب بالفيوم، فعاليات تدريب 25 شاباً من أبناء قرية منشأة ربيع بمركز اطسا على أعمال السباكه بالتعاون مع نادى روتارى الفيوم بحضور امانى امين والدكتورة لمياء الباسل أعضاء نادى روتارى الفيوم وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة، أن التدريب يهدف لتعليم الشباب مبادئ أعمال السباكه من تأسيس داخلى وخارجى وتركيب وتصليح كافة أدوات السباكه وتأهليهم لسوق العمل من خلال توفير فرص عمل تتيح لهم دخل ثابت يضمن لهم حياة معيشية أفضل على مدار 10 أيام متواصلة بجانب تعليمهم وتنميه مهاراتهم الفنية من خلال الجزء العملى وممارسته على الأرض فى أعمال تصليح وتركيب أدوات السباكه التالفة علاوة على تعريفهم جميع أقطار المواسير المختلفة لمياه الشرب والصرف الصحى .

وأضاف أن هناك جزءا آخر يتم تعريف المتدربين به ألا وهو مجالات عمل الشركه وخدماتها المقدمه للجمهور والجهود المبذولة في توفير واستدامه الخدمه على مدار اليوم لكى تناسب آمال وتطلعات المواطن الفيومى من كميات المياه المنتجه داخل المحطات الخمس الرئيسية ومراحل التنقية وطرق المراقبة المتعلقة بجودة مياه الشرب على مدار الساعة والتأكد من مطابقتها لكافة الشروط الصحية.

عينات المياه

من جهه اخرى قام قطاع المعامل فى شركة مياة الفيوم بمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعى وتم تجميع 33791 عينة خلال شهر يناير ٢٠٢٤ وذلك فى سياق إهتمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بجودة مياه الشرب والمتابعه اليوميه من قطاع المعامل بالشركه بناءاً على تعليمات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وتم تجميع 33184 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة . و561 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي . و46 عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي .

وأكد النجار، على أهمية تجميع وتحليل عينات مياه الشرب للتأكد من جودة مياه الشرب وتقديم كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ومطابقة عينات السيب النهائي لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة لمتطلبات حماية البيئة لضمان عدم تلوث البيئة.

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