محمود عامر يتحدث للوفد عن زواجه: الله عندما يريد يصهر ويذوب الجليد

قال الفنان محمود عامر، أحدث عريس في الوسط الفني، لـ الوفد، إن زواجه فرحة كبيرة من ربنا، نافيا أن تكون زوجته حب قديم له، موضحا أن الزيجة كلها جاءت ترتيبات من المولي عز وجل، لأفتا إلى أن ترتيبات ربنا أكثر وأفضل من ترتيبات الأنسان واختياراته، مضيفا “الله عندما يريد يصهر ويذوب الجليد”.

وأكد أن زوجته طبيبة نفسية، وبدأت التعارف بينهم عندما تعرض لحالة نفسية ليست لطيفة، فكان هناك استشارة لطبيبة، وكانت تلك الحظة بداية التعارف بينهم ثم وجد ارتياحا كبيرا، موضحا أنه أنسان كتاب مفتوح، وهي رأت إنسان سجي على طبيعته، خاصة أنه شخص منفصل.

وأوضح “زوجتي أخرجتني من أزمة نفسية، ثم حدث الاتفاق، وقررت التحدث إلى والدتها وشقيقها إلى أن تم الزفاف، وبدأت حياة جميلة داعيا المولي عزوجل أن يستكملها بالخير”.

وجه انتقادا حادا، لبعض الأشخاص الذين يسخرون من زواجه، مؤكدا أنه لم يفعل شئ حرام أو شئ مجالا للسخرية، مضيفا أن هناك بعض الأشخاص المرضي نفسيين يكتبون بوستات عبر مواقع التواصل الأجتماعي غير لطيفة، موضحا أن هذا الأمر لا يشغله على الأطلاق.

وكان نشر الفنان محمود عامر صورا من حفل زفافه وعقد قرانه، أمس وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلنا زواجه من الدكتورة رشا فرج، وعلق: “الحمد لله والشكر لله على كل شيء".

وجرى بالأمس عقد القران والزفاف، بعد انفصاله من الفنانة لاشينة لاشين.