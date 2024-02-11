جامعة الزقازيق تستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي

عقد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة خطة تطوير الحرم الجامعي، فى إطار السعى المستمر للإرتقاء بالمظهر الحضارى للجامعة، وضمن استعداداتها للإحتفال باليوبيل الذهبى ومرور ٥٠ عاما على إنشائها.

جاء ذلك بحضور قيادات الجماعة وعمداء الكليات، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من كلية الهندسة وأعضاء الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي بحجم الجهود المبذولة من قبل أساتذة كلية الهندسة، ومعاوني أعضاء هيئة التدريس لاظهار الجامعة بالمظهر المشرف الذى يعكس عراقتها ويخدم أبناء المحافظة والمغتربين، موجها بسرعة الانتهاء من إتمام اعمال التصميمات حتى تظهر الجامعة بأرقى صورة لها احتفالًا باليوبيل الذهبي للجامعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة تطوير الحرم الجامعي، حيث قدم الدكتور خالد نبيل عرضاً تفصيليا لخطة التطوير، موضحاً إياه بفيلم تصويري لتجسيد التطوير المقترح بالحرم الجامعى بدءا من الميدان الرئيسي الذى سيتم تزويده بمجسم يعكس التوافق التاريخي والمكاني مع الواجهات والآثار المصرية، ويبرز السمات الثقافية والتاريخية المميزة لعراقة الجامعة.

وأشار إلى الدكتور خالد نبيل أن الفيلم تضمن لقطات لمراحل تطوير واجهات مبانى جامعة الزقازيق بعددٍ من الكليات وهى: «الحقوق، التكنولوجيا والتنمية، الهندسة»، مع تزويد مبنى رئاسة الجامعة بالطابع الإسلامى والحضارى بهدف تحقيق تناغم بين جميع الواجهات، وبما يتماشى مع الهوية البصرية للجامعة.

وواصلت الدكتور ياسمين صبرى الحديث عن كيفية تنسيق المساحات الخضراء بما يلائم تصميم المبانى ويبرز جمال الممرات الرئيسية، كما استكمل الدكتور هشام هنداوي الحديث عن تطوير الشكل الحضاري لبوابة جامعة الزقازيق الرئيسية بما يحقق التواصل البصرى مع واجهات ومباني الجامعة.

وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور حافظ سلماوى تحقيق فكرة الاستدامة بالجامعة وترشيد الطاقة، وأساليب تطوير المرافق العامة للحرم الجامعى ووضع نظام لإدارة المخلفات الصلبة بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على المظهر الجمالي للجامعة.

وأوضح الدكتور محمد شلبي خطة تنظيم المرور للمركبات والأفراد بكافة الطرق والممرات والبوابات الرئيسية والجانبية للجامعة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية.

وفى ختام الاجتماع دعا رئيس الجامعة، الحضور من النواب وأساتذة كلية الهندسة بالنزول فى جولة تفقدية لمتابعة مواقع العمل بالجامعة،والتى سيتم إدخال تعديلات وتطويرات بها سواء بالمباني أوالطرق الرئيسية، ومعاينة المقترحات التى تم طرحها على أرض الواقع، للوصول إلى أفضل الرؤى الممكنة لاظهار الجامعة بأفضل صورة ممكنة.