تخريج دفعة جديدة من ماجستير ودكتوراه جامعة إسلسكا

احتفلت جامعة إسلسكا مصر بتخريج دفعة جديدة من ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال ٢٦٢ ماجيستير و٧ دكتوراه.

جاء ذلك بحضور الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا، والدكتورة نادية العارف رئيس الجامعة، والدكتور كريم الحناوى الأمين العام، Alexandre Abikhzer مدير التسويق والتواصل بجامعة اسلسكا باريس.

وحضر الحفل الموسيقار الكبير هانى شنوده وقدم خلال الحفل بعضا من أعماله الموسيقية الرائعة.

جودة التعليم تشكل سمعة جامعة إسلسكا

ووجهت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا تحية إعزاز وتقدير للرواد الحالمون بالغد مؤسسون جامعة اسلسكا، الدكتور محمد الحناوي، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس الأمناء

وقالت رئيس جامعة إسلسكا إن هؤلاء الرواد تشاركوا في ذات الحلم، حلم تمكين الشباب من خلال التعليم إيماناً بقدراتهم وأمكانياتهم الهائلة، والواقع إن الرحلة كانت صعبة لأن أي نجاح عادة ما يواجه تحديات وتهديدات غير مسبوقة، "ولكن الحمد لله احتفلنا العام الماضي باليوبيل الفضي، وبنكمل المشوار" .

وأضافت رئيس جامعة إسلسكا أن ما يشكل سمعة الجامعة وتميز علامتها التجارية Reputation & Brand Management أساسًا هو جودة التعليم ومستوى الخريجين، ويرجع الفضل في ذلك للأساتذة الأجلاء وهم يمثلون نقاط القوة.

حالياً يقارب عدد خريجي برنامج ماچستير إدارة الأعمال MBA من الجامعة وبرتامج دكتوراه إدارة الأعمال عشرة ألاف خريج هم سفرائنا في كل مكان…واليوم نحتفل بتخرج:

• DBA: 7 ( 1 female/ 6 males)

• IMBA : 51 ( 6 females/ 45 males)

• MBA: 262 ( 91 females/ 171 males)

وحصل 2 من خريجي IMBA و 2 من خريجي MBA علي شهادة التفوق الأكاديمي

Prof. Dr. Mohamed Elhennawi Academic Excellence Award .. congratulation

وأضافت رئيس جامعة إسلسكا أنه في عصر الرقمنة والذكاء الأصطناعي وجامعات الجيل الخامس ومجتمع المعرفة ينصب التركيز علي المبادرة والأبتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، وأن عالم اليوم يتسم بالديناميكية وعدم اليقين والتعقيد والغموض، وباتت التحديات شديدة التشابك من الصراعات، والفقر، والديون، والتغيرات المناخية، والجوائح، وانعدام الأمن الغذائي، والبطالة، وتدني الأخلاقيات، وهشاشة الأوضاع بصفة عامة.

وفي نهاية كلمتها، قالت رئيس جامعة إسلسكا : "أتذكر عندما سأل سير مجدي يعقوب، ملك القلوب، عن سر النجاح. أختصرها في أربعة حروف ترمز لأربع كلمات وهي: الشغف passion، المثابرة persistence ، التواضع humbleness والإنسانية humanity…

بدون ترتيب PPHH تذكروا دائمآ إن بالعلم تجذب العقول ولكن بالأخلاق تجذب القلوب".

وقدم الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء اسلسكا التهنئة للخريجين وأسرهم وأكد أن الحصول على ماجيستير ودكتوراه إدارة الأعمال هى الشهادة التى تؤكد أن صاحبها يستحق أن يكون مديرا ويقوم بإدارة العمل بكل كفاءة، وقام بأداء القسم المهنى وردده من وراءه الخريجين.